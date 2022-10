In actie voor verse groente en fruit bij de voedselbank in Veldhoven

Woningzoe­ken­de komt in Riethoven niet aan zijn trekken: ,,Ik heb maar een woning in Bergeijk gekocht”

RIETHOVEN - Woningzoekenden in Riethoven worden slecht bediend door de markt, stelden gedupeerden op een bewonersavond over de woningmarkt in het dorp. ,,Ik heb inmiddels maar een woning in Bergeijk gekocht.”

19 oktober