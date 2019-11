In dorpshuis D'n Bond in Veldhoven kan bíjna alles

Elke week elf vaste gebruikers

D'n Bond kent momenteel wekelijks elf vaste gebruikers. Het Kempenkoor meldde zich in 1978 al vóór de opening aan als gebruiker. Elke maandagavond repeteert het koor in de grootste van de vijf zalen. Het koor voelt zich er al 41 jaar goed thuis, weet secretaris Dorien Felten. ,,We voelen ons er ook thuis vanwege de uitbaters en onze barman Tonnie."

Ook secretaris Fred van Empel van Schaakvereniging Veldhoven is positief over D'n Bond. Vanaf 1972 is het al hun thuisbasis, toen nog in de Dorpstraat. ,,Voor onze club is het belangrijk dat het bargedeelte is afgeschermd van de Dommelzaal waar wij op donderdagavond zitten. Maar veruit het belangrijkst zijn de uitstekende gastheren en -vrouwen en de goede relatie die we hebben met de beheerders en het bestuur."