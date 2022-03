In Toko Arum in Veldhoven wordt met hart en ziel gekookt

VELDHOVEN - Het bestond nog niet in Veldhoven, dus Ida en Guus Belvroy zijn Toko Arum gestart, waar je Indonesische snacks en gerechten kunt kopen. Ida bereidt alles vers in haar toko met keuken aan het Mariaplein 2.

De Indonesische keuken kent voor hen geen geheimen. Beiden zijn ze geboren en getogen in de archipel in Zuidoost-Azië. Ida deed er de nodige horeca-ervaring op.

Markthal

Veel Veldhovenaren zullen het echtpaar nog kennen van de markthal in de Kromstraat. Na een tip van Guus’ dochter Marscha dacht Ida er haar droom te realiseren. ,,We hebben ons in 2016 als een van de eersten aangemeld om er een restaurant in uit te baten. Er zouden 22 zaken in de hal komen, maar het bleef bij zes. Uiteindelijk is de hal weer dichtgegaan. Veel van onze klanten vonden dat jammer.”

Na twee jaar zoeken vond ze in november 2021 een winkelruim­te aan het Mariaplein

De Veldhovense zat niet bij de pakken neer en bleef haar klanten vanuit huis bedienen. De vraag werd al snel zo groot dat ze een pand nodig had. Na twee jaar zoeken vond ze in november 2021 een winkelruimte aan het Mariaplein. ,,De ruimte was helemaal kaal. We hebben onder meer een nieuwe toonbank en afzuiging aangeschaft. Alle andere apparatuur hadden we nog van de markthal”, vertelt Guus.

Toch geen restaurant

Zijn echtgenote wilde er eigenlijk een restaurant beginnen, maar corona deed haar van gedachten veranderen. Ze besloot voor een toko met afhaal van maaltijden en snacks te gaan.

Van dinsdag tot en met zaterdag kookt Ida de gerechten uit haar vaderland. Indien nodig kan de kokkin op hulp rekenen van Marscha en andere familieleden. ,,We maken alles vers. Het zijn authentieke gerechten zoals ze nog steeds in Indonesië worden gemaakt.”

Kipsaté en bananenkoek

Veel vraag is er naar haar specialiteiten zoals de op houtskool bereide kipsaté en lontong tjap gomeh. Haar bananenkoek (kue nogosari) is hier verder nergens verkrijgbaar. Elke week is er een ander menu. Deze week is dat bakso (Indonesische gehaktballetjes met groente).

Ida levert haar maaltijden ook aan een grote toko in Den Bosch. En elke zaterdag bezorgt Guus maaltijden bij Indische mensen in de regio. In de toko worden kruiden en andere Indonesische producten verkocht.