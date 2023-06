In Veldhoven zaten 366 mensen afgelopen maand in de WW

De uitkoopre­ge­ling is gestart, toch ziet adviesbu­reau veel afwachten­de boeren: ‘Uitgekoch­te jonge boer is straks geen miljonair’

EINDHOVEN - De uitkoopregeling voor de piekbelasters onder de boeren is gestart, maar velen wachten nog af of ook het verplaatsen, innoveren of extensiveren van hun bedrijf een reële optie is. Dat zegt Marco Hol van DLV Advies die boeren helpt bij het berekenen en aanvragen van dit soort regelingen. De details van de andere opties zijn op z’n vroegst in december duidelijk.