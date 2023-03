Infomiddag digitale dagbesteding in Veldwijzer

Trainer Marvilde in de rust onwel naar het ziekenhuis, wedstrijd gestaakt

De wedstrijd tussen Marvilde en Nemelaer in de eerste klasse B is zondagmiddag in de rust gestaakt, nadat Marvilde-trainer Frank Weijers halverwege het duel onwel was geworden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, zondagavond mocht hij weer naar huis.