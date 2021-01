Ingrid Hartlief verlaat Veldhovense gemeenteraad

Hartlief is sinds 2010 actief in de Veldhovense politiek. In 2014 werd ze voor het eerst raadslid, twee jaar later gevolgd door het fractievoorzitterschap. In 2018 volgde een benoeming als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Die plek wordt straks ingenomen door een raadslid van een andere fractie. Wie dat gaat zijn, moet nog worden bepaald. D66 is met twee zetels in de Veldhovense raad vertegenwoordigd.