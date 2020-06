Initiatiefnemer Cult en Tumult Arie den Braber (69) overleden

Binnen de gemeente Veldhoven bekleedde Den Braber diverse functies. Hij wordt er gekenschetst als een bijzondere, kleurrijke collega met humor en een warm hart voor zijn medewerkers. Hij was er onder meer afdelingshoofd en directeur. Hij was ook degene die tijdens de oudejaarsbijeenkomst het ambtenarencabaret organiseerde. Collega's hebben hieraan mooie herinneringen. Daarnaast en bovenal was hij maatschappelijk een zeer betrokken mens. Mede door zijn enorme enthousiasme werd jaarlijks het grote evenement Cult en Tumult in de gemeente Veldhoven georganiseerd. Op zijn initiatief zijn professionals, amateurkunst- en vrijwilligersorganisaties bij elkaar gebracht. Dit bleek de kracht van het festival. In november 2015 heeft hij daarvoor bij zijn afscheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

‘Creatief, enthousiast en energiek’

Bij het Sondervick College was Den Braber voorzitter van de raad van advies. De scholengemeenschap gaat met het overlijden van Den Braber een kanjer missen, zegt rector Monique van Roosmalen. ,,Arie was een goede gesprekspartner, creatief, enthousiast en energiek. Hij was bij veel activiteiten binnen en buiten het Sondervick College betrokken. Twee jaren geleden heeft hij geheel belangeloos de regie overgenomen om het Sondervick Spektakel als een mooie en goede productie met onze leerlingen in de Schalm neer te zetten. Hij heeft het Sondervick altijd een warm hart toegedragen en dat ook naar buiten gebracht." Het afgelopen schooljaar trok hij de kar in de voorbereiding op de festiviteiten van 25 jaar Sondervick College. Dat zou in september 2020 gevierd worden. ,,Door de coronacrisis gaat dat nu niet door. Maar er ligt een prachtig programma op de plank dat we alsnog in 2021 hopen te realiseren. Ook heeft hij voor het 25-jarig jubileum sponsoren geworven om het een en ander financieel mogelijk te maken. Dat deed hij vrijwillig en voortvarend", aldus Van Roosmalen.