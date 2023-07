Inleveren van goederen weer mogelijk bij kringloopwinkel Veldhoven, na verwoestende brand

Rillende duikers gooien het op akkoordje met verhuurder zwembad Eikenburg

BREDA/EINDHOVEN - Duikers met blauwe lippen van de kou. De Eindhovense duikschool Safe Diving wilde voor de rechter afdwingen dat dat niet meer voorkomt. Een ruzie met verhuurder Optisport over de watertemperatuur werd bij de kortgedingrechter in Breda in der minne geschikt.