Inspectie: veiligheid baby-afdeling MMC niet in gevaar

VELDHOVEN - De kwaliteit en veiligheid van de zorg op de baby-intensive care van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is niet in gevaar. De Inspectie Gezondheid in Jeugd (IGJ) zegt dat er geen aanleiding is om dat te veronderstellen.