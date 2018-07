Integriteitsdiscussie in Veldhoven

VELDHOVEN - Maarten Prinsen is horecaondernemer en bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland in Veldhoven. Hij is ook gemeenteraadslid voor de VVD. Kan hij dan zomaar vragen stellen over oneerlijke concurrentie in de horeca? Of is dan sprake van belangenverstrengeling?