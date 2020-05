Interactieve show Magic Mike in theater De Schalm in Veldhoven

,,Hoe laat ik iemand een kaart trekken op afstand. Dat kan ik oplossen door bijvoorbeeld iemand stop te laten zeggen. Maar ik kan zien of kinderen lachen of wegkijken. Als ik alleen maar lege muren zie weet ik dat het niet goed is”, lacht Michael Dekker, alias Magic Mike.

Zijn show is te volgen via de livestream van het theater. Eerder was er al een van een optreden van Markant en aanstaande zondag is er een optreden van Leistra en Van Baest. Daarnaast denken ze bij het theater na over andere activiteiten zoals het koppelen van cabaretiers aan het MKB.

Ondertussen is Dekker druk aan het oefenen. ,,Mijn optredens liggen stil. Ik mocht vorige week voor Severinus een optreden doen in de Schalm. Dat vond ik al heel leuk. Ik was super enthousiast toen ze me van de Schalm vroegen of ik een optreden via de livestream wilde geven.” Voor sommige trucs is geen assistent nodig, voor andere wel. Iemand van de techniek kan Dekker op afstand een privégesprek laten houden met een kijkertje waardoor hij op die manier toch assistentie krijgt. ,

,Iedereen is heel creatief nu, ook goochelaars. Dit is een mooie kans om uit te testen hoe zoiets werkt. Mijn specialiteit is tafel goochelen. Dat kan ik normaal niet in een show doen omdat het te klein is, maar omdat een camera close-ups maakt kan dat wel. Echt leuk.”