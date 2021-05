Interview met Kluun is een cadeau van Literair Café Veldhoven aan iedereen

Mark van der Linden stond in 2018 mede aan de basis van de eerste editie van Literair Café Veldhoven. De bibliotheekmedewerker en eigenaar van De Literaire Speelgoedwinkel was de aanjager van het initiatief. ,,Nadat ik ergens een Literair Café had gezien, heb ik partners gezocht. Ik vond het zonde om dit alleen in de bibliotheek te houden. Samen hebben we gezocht naar de optimale vorm.” Met partners museum ’t Oude Slot, boekhandel Bruna en inmiddels ook theater De Schalm vonden al acht edities plaats. Op 21 mei bieden zij iedereen de editie met Kluun als cultureel cadeau aan. ,,In deze bijzondere tijd trekken we alles uit de kast om zichtbaar te zijn. Ook de honderdste verjaardag van de gemeente Veldhoven mag nadrukkelijk gevierd worden”, verklaart Schalmdirecteur Sjoert Bossers het cadeau.

Het hoeft niet elitair te zijn

Interviewer Van der Linden blikt terug op de eerste acht edities. ,,We krijgen terug van mensen dat ze niet gedacht hadden dat het zo toegankelijk zou zijn. Literatuur heeft iets elitairs, maar dat hoeft het niet te zijn. We verwachten dat het voor veel meer mensen aantrekkelijk is. Ook daarom bieden we deze editie gratis aan.”

Quote Met deze nieuwe vorm wil ik Kluun verrassen en hem prikkelen om nog meer over zichzelf los te laten Mark van der Linden

Via de Schrijverscentrale worden schrijvers aangezocht. Van der Linden: ,,We zijn kritisch qua programmering. We kijken naar toegankelijke en bekende schrijvers. Wat vindt het publiek interessant? Welke schrijver heeft een interessant verhaal?” Vanuit zijn belangstelling voor literatuur weet hij al veel over hen. Ter voorbereiding van het interview zoekt hij nog zoveel mogelijk informatie op. ,,Het laatste boek lees ik altijd, plus nog een paar andere werken van de schrijver. Het interview is inhoudelijk, maar ik hou het graag licht van toon. Voor de pauze speel ik een spelletje met het publiek. Dat houdt het luchtig en interactief. Na de pauze mag het publiek vragen stellen. Maar er mag ook tijdens het interview al ingebroken worden.”

Ronald Giphart

Goede herinneringen bewaart hij aan het gesprek met Ronald Giphart. ,,Daarmee zijn we in maart 2018 de reeks begonnen. Hij is een van mijn favoriete schrijvers en bij uitstek iemand die toegankelijk is. Na deze première wist ik ook dat het concept aanslaat.” Vaak verdwijnt het door de media geschetste beeld van een schrijver. Vooroordelen verdwijnen als bezoekers het verhaal van de schrijver zelf horen. Een sprekend voorbeeld daarvan vindt hij Heleen van Royen. ,,Ze blijkt een heel gevoelige, lieve en open vrouw te zijn. Dat strookte niet met het beeld dat ik van tevoren vanuit de media van haar had. Daarover waren ook de bezoekers positief verrast.”

De klassieke interviewstructuur laat Van der Linden deze keer los om plaats te maken voor een nog niet eerder gebruikte vorm. ,,Ik vind het leuk om te experimenteren. Met deze nieuwe vorm wil ik Kluun verrassen en hem prikkelen om nog meer over zichzelf los te laten.”