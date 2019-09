Investeerder HAL koopt Citypassage Veldhoven

VELDHOVEN - Investeringsmaatschappij HAL heeft de Citypassage in Veldhoven gekocht, in samenwerking met ondernemers Heino Vink en Marcel Kokkeel. HAL wil er woningen realiseren en de winkelruimtes opwaarderen.

HAL Investments, bekend van de Rotterdamse familie Van der Vorm die ooit eigenaar was van de Holland Amerika Lijn, investeert voor de lange termijn in de passage, stelt Heino Vink. ,,We hebben het kapitaal om in het centrum te investeren", zegt hij.

Volgens Vink is de aankoop een samenwerking tussen hemzelf, Marcel Kokkeel en HAL Investments. ,,Wij werken samen om winkelgebieden die het moeilijk hebben levendiger en drukker te maken door erin te investeren", zegt Vink.

Leegstand

De passage is het overdekte deel van het Veldhovense Citycentrum. In het verleden had de passage te kampen met flinke leegstand. Op dit moment staan vijf winkelruimtes in de Citypassage leeg. In de rest van het Citycentrum staan nog een paar panden leeg.

Wat er concreet gaat gebeuren in de passage, is nog ongewis. ,,Daar gaan we de komende tijd aan werken, in samenwerking met de gemeente", zegt Vink. Wel is duidelijk dat er woningen moeten komen: ,,We investeren in een significant woningbouwprogramma. We zien dat daar behoefte aan is.”

Woningen zijn bovendien belangrijk voor de financiële haalbaarheid van alle plannen, stelt Vink. Waar de woningen moeten komen en hoeveel dat er worden, is dus nog niet bekend. Vink wil ook investeren in het winkelgebied: ,,Daar is lange tijd onvoldoende aandacht voor geweest.”

Verlevendigen

Door de 'functiemening' van winkels, woningen en eventueel nog andere voorzieningen, wil Vink het gebied 'verlevendigen en energie geven.' Jean-Paul van den Tillaar, voorzitter van de Veldhovense ondernemersvereniging en eigenaar van de Bruna in de Citypassage heeft een goed gevoel bij de aankoop, zegt hij.

Van den Tillaar sprak al met de nieuwe eigenaars. Hij vindt het 'heel fijn' dat een partij als HAL investeert in Veldhoven. ,,Retail staat natuurlijk landelijk onder druk. HAL gaat echt kijken waar behoefte aan is", aldus Van den Tillaar.

De passage was voorheen in handen van Sectie5. Hoeveel er is betaald voor de passage wil Vink niet zeggen. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat HAL Investments samen met de Citypassage ook een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn heeft gekocht. De totale investering voor de twee centra bedroeg 32,5 miljoen euro.