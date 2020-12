Inwoners Oerle maken eigen dorpsplan

VELDHOVEN - Hoe moet Oerle er over tien jaar uitzien? Wat is er voor nu belangrijk? Kunnen Oerlenaren goed terecht voor zorg en welzijn in hun eigen dorp? En, wat te denken van de nieuw te bouwen woningen die te hoog zijn? Dorpsvereniging Oerle (DVO) wil een sterk signaal afgeven en haar wensen duidelijk maken in het gemeentehuis. Daar hebben ze de hulp van de inwoners voor nodig.

Dorpsvereniging Oerle wil de spreekbuis zijn van alle Oerlenaren. Maar daarbij is hun input onontbeerlijk. Medio deze maand krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar mening te geven over een aantal thema’s. Inmiddels is door het bestuur de enquête opgesteld en digitaal gemaakt.

DVO-voorzitter Dré Jonkers: ,,We willen met name de jongere inwoners prikkelen om de enquête in te vullen. Daarom laten we de link naar de vragenlijst ook via de basisschool verspreiden. De nieuwe dorpsvisie moet een dragend document worden dat DVO ondersteunt richting de gemeente. We willen er als volledig dorp de nek uitsteken zodat we kunnen zeggen: kijk, dit vindt de Oerlenaar.”

Zo leidde geluiden vanuit de Oerlenaren eerder al tot de komst van een zorgcentrum en recent nog voor de noodvoorziening bij basisschool St. Jan Baptist.

Geen hoogbouw

DVO-secretaris Moniek van den Wildenberg nam in het voorjaar deel aan Droomatelier 2040 van de gemeente Veldhoven. Inwoners denken daarin mee over hoe de toekomst van Veldhoven er uit moet zien. ,,Daar hoorde ik van alle aanwezigen dat ze geen verdere verstedelijking wensen. Men wil meer groen zien en hoogbouw wordt verafschuwd. Momenteel is er ook in Oerle veel te doen over de hoogte van gebouwen. Velen vinden dat een aantasting van het dorpse karakter. Daarop hebben we de huidige dorpsvisie nog eens kritisch bekeken.”

De afgelopen jaren is Oerle enorm gegroeid door nieuwbouwprojecten Oerle-Zuid en Schippershof. Met zo’n 4400 inwoners betekent dat vrijwel een verdubbeling. Voor DVO een reden temeer om met een enquête de meningen over een zestal thema’s op te halen. Daarin komen thema’s aan bod als dorpsvoorzieningen, gebouwen, zorg, welzijn en wonen. De digitale versie wordt medio deze maand verspreid via social media.

Resultaten

Het zijn vijftien vragen. Invullen kan tot en met 8 januari. ,,Per thema werken we de resultaten uit”, legt Van den Wildenberg het vervolg uit. ,,Vanaf februari houden we maandelijks een bijeenkomst, vooralsnog online. Het doel is om onderwerpen uit te diepen en antwoorden duidelijker te formuleren.”

In het najaar van 2021 moet de nieuwe dorpsvisie een feit zijn. ,,Eerst zullen we het eindproduct aan de inwoners presenteren.”