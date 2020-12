Iris (9) van SV Marvilde: ‘Fijn om toch nog even te kunnen voetballen’

Veldhoven­se Wilma hing haar kerstboom vol plastic verpakkin­gen: ‘Net als de aarde zelf, die ten onder dreigt te gaan aan de berg afval’

16 december VELDHOVEN - Het is een aanklacht, de opvallende kerstboom bij het huis van Wilma Linders in Veldhoven. Want in plaats van kerstballen hangt de boom vol met plastic afval. ,,Als je ziet hoe bijna alles verpakt is, belachelijk.”