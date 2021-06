Ja hoor, daar gaat het Veldhovense confetti-alarm weer

Aan het festival nemen 1.700 leerlingen deel van twintig scholen uit gemeenten waarin muziekschool Art4U actief is. Vanwege corona vindt het Art4U Brede School Muziekfestival in Theater de Schalm dit jaar niet plaats. Deze keer komt het theater via het digiboard in de klaslokalen van de deelnemende groepen. De St. Jan Baptistschool in Oerle is een van de tien deelnemende scholen uit Veldhoven. Voor de groepen 1 tot en met 3 is eerder een muzikaal sprookje opgenomen in het theater. De voorstelling Luilekkerland in lockdown wordt deze middag door de jongste kinderen bekeken.