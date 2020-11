Jaarboek Veldhoven-Dorp 2020 via drive-thru uitgereikt

VELDHOVEN - Voorintekenaars van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2020 kregen zaterdag hun exemplaar via een drive-thru uitgereikt. De afhaalservice was gemaakt door leden van scouting Sint Stanislaus Kostka.

Het derde jaarboek van Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken kende een coronaproof uitreiking. Het openingsartikel in het boek gaat over het 75-jarig bestaan van scouting St. Stanislaus Kostka. Omdat een presentatie met genodigden er in deze tijd niet in zit, koos de stichting voor een drive-thru bij de blokhut van de scouting aan de Knegselseweg.

Terwijl een groep verkenners een familieschommel bouwt, bakt een andere groep een broodje boven een vuurtje. Daartussenin stoppen auto's, brommers en fietsers. Ton van den Hurk controleert de namen waarna Jan van den Boom een exemplaar van het jaarboek overhandigd. ,,De oplage is altijd driehonderd. Bij voorinschrijving zijn we meestal al tweederde daarvan kwijt", weet Louis Schats van de stichting.

Veldhovense anekdotes

Het boek telt 176 pagina's. De zestien onderwerpen gaan onder meer over het wapen en de vlag van Veldhoven, bijzondere Veldhovense bidprentjes en het Fordje van tante Jans. Ook de traditionele klassenfoto uit het verleden ontbreekt niet. Nieuw is het hoofdstuk Veldhovense anekdotes. Schats: ,,Dat was een tip die we vorig jaar kregen van een koper van ons boek.”

Op de cover van het boek staat een foto van de bijna jubilerende scouting. Bas Jansen is de voorzitter. ,,In januari openen we ons jubileumjaar. Daarom vinden we het mooi dat we prominent in het boek staan." Het jubileum zal niet ongemerkt voorbijgaan aan de 15 leden. Er zijn plannen voor een zomerkamp met alle leden en een feestweekend met daaraan gekoppeld een reünie. Jansen: ,,Vanwege corona zijn we nog voorzichtig met het concreet plannen van de activiteiten.”

Knopen leggen

Verkenner Bram van Lierop is om 16.00 uur met de rest van de groep bezig met het demonteren van de familieschommel. Het speeltuig is helemaal opgetrokken uit palen en touw. Natuurlijk heeft hij de schommel ook mee getest. Maar wat vond hij nou het leukst? ,,Knopen leggen zoals de kruissjorring is het leukst, en het eindresultaat. Kijken of ie stevig staat en werkt en of er nog verbeterpunten zijn."

En die blijken er te zijn. ,,Sommige knopen hadden wat strakker gemogen."

Gerrit Coppens heeft dan net zijn exemplaar ontvangen. Hij woont om de hoek en is op de fiets gekomen. ,,Elk jaar bestel ik het boek. De inhoud ken ik nog niet, ik laat me verrassen", zegt hij waarna hij zijn stalen ros richting huis stuurt. Het jaarboek is nog te koop à 17,50 euro bij de Primera in de Kromstraat.