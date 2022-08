Jan is al zestig jaar tegelzetter en denkt nog niet aan stoppen: ‘Ik vind het gewoon veel te leuk’

Lichtstad Open: nieuwe bodybuild­wed­strijd voor beginners in Veldhoven

VELDHOVEN - Lichtstad Open is de naam van de nieuwe bodybuildingwedstrijd voor beginners, die eind dit jaar in Veldhoven plaatsvindt. De naam is gebaseerd op ‘Mister Lichtstad’, een wedstrijd die in de jaren 80/90 in Eindhoven werd gehouden. Harry de Jonge won die in 1984 en organiseert nu met zoon Tim zelf een wedstrijd voor beginners.

18 juli