Jan Leijten werkte een jaar lang aan lijvig fotoboek over Oerle en omgeving

De Oerlenaar legde het jaar 2021 vast, dat begon en eindigde in een lockdown. ,,Mensen gingen meer wandelen en fietsen. Zo ontdekten ze hun eigen omgeving. Op deze wijze is ook dit boek tot stand gekomen.”

Nadat Jan en Ellie Leijten in januari 2020 stopten met Tijdloos, hun zaak in woninginrichting, besloten ze te gaan wandelen en fietsen. ,,We moeten bewegen op onze leeftijd. Meestal gaan we wandelend op pad, dan zie je tien keer meer dan op de fiets.”

In zijn studententijd bezorgde Leijten op zaterdag brood vanuit de bakkerij die zijn ouders indertijd in Oerle hadden. ,,Dat deed ik in Oerle en de acht gehuchten: Berkt, Halfmijl, Hoogeind, Scherpenering, Toterfout, Vliet, Zandoerle en Zittard. Binnen dit gebied heb ik van januari tot en met december 2021 foto’s gemaakt.”

Positieve reacties

In december 2020 ontstond het idee om een jaarboek te gaan samenstellen. ,,Ik maakte eerder al foto’s, waarvan er een aantal in de rubriek Mijn ED van deze krant hebben gestaan. Daarop kreeg ik veel positieve reacties.”

Foto’s maakt hij met zijn smartphone of een compactcamera. ,,Het toestel maakt de foto niet, maar degene die het toestel bedient. Het gaat om het zien. Als ik iets interessants zie, ga ik erop af.” Het gevoel voor kleur en compositie van de woninginrichter zie je terug. Ook foto’s op tegenover elkaar liggende pagina’s zijn qua kleur in balans.

De achtergrondkleur van de bladen van 29 bij 39 centimeter koos Leijten passend bij de sfeer van de foto’s. Hij legde zelden mensen vast. ,,Corona beperkte de bewegingsvrijheid. Het was voor mij een prima tijd om de serene rust van ons dorp vast te leggen.” Het boek is gelardeerd met gedichten van zijn hand, passend bij het moment dat hij de foto maakte.

Van maand tot maand

In het boek komt Oerle en het buitengebied van maand tot maand voorbij. Bij elke maand staan wat wetenswaardigheden over de maand, het weer en de coronasituatie van dat moment. ,,Je ziet precies wat de regering maandelijks over de coronacrisis heeft besloten.”

In januari 2021 begon hij met het samenstellen van het boek op een Macbook. Iedere maand breidde hij dat vervolgens uit. Zijn favoriet siert de cover. ,,Die maakte ik op 22 december in de ochtend. Het is een wintertafereel van de vogelakker aan de Heikantsebaan.”

Volledig scherm Cover van het fotoboek 'Oerle en de acht gehuchten'. © Ad Adriaans

Een jaar fotograferen leverde hem meer op dan het boek. ,,Er is veel wat ik nog niet kende, zoals de ongereptheid van het achterland van Oerle. Er is zoveel rust en mooie natuur.”

Nadat Leijten dertig jaar geleden de film Het kerkdorp Oerle maakte, ligt er nu een lijvig boek. Liefhebbers kunnen een exemplaar van Oerle en de acht gehuchten bestellen via jan.leijten@live.nl. ,,Het is vooral interessant voor natuurliefhebbers en nieuwkomers in Oerle.” Het 120 pagina’s tellende boek bevat 250 kleurenfoto’s die zijn afgedrukt op een hoge kwaliteit papier in hoogglans. Een exemplaar kost 190 euro. Leijten: ,,Ik verdien er niets aan, het is de kostprijs.”