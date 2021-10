Jarig Loek@You in Veldhoven zamelt geld in voor nieuwe beweegtuin

VELDHOVEN - Bewegen voor een nieuwe beweegtuin. Dat was afgelopen weekend het doel van een 24 uurs-marathon op twee spinningfietsen bij de Veldhovense stichting Loek@You. Met de opbrengst wil de stichting, die zich richt op kinderen die uitvallen in het reguliere onderwijs, de tuin bij haar nieuwe onderkomen inrichten.

Loek@You bestaat vijf jaar. Het eerste lustrum werd afgelopen weekend extra luister bijgezet met de officiële opening van de nieuwe locatie aan de Locht 66A in Veldhoven. Burgemeester Marcel Delhez knipte met hulp van twee kinderen een lint door dat voor de ingang was gespannen. Vervolgens kreeg hij een rondleiding door het nieuwe onderkomen.

,,Een nieuwe ruimte vinden was heel lastig’’, zegt Mandy Mennings. De oprichter van Loek@You moest op zoek naar een nieuw onderkomen toen het huurcontract van de vorige thuisbasis in de Heuvelstraat werd opgezegd. ,,Het was bijna niet te doen. Gelukkig trof ik hier een maatschappelijk betrokken pandeigenaar die ons heeft geholpen.’’

Door corona is het een tijd rustig geweest, maar nu krijgen ze het weer drukker, volgens Mennings. ,,Momenteel worden er zo’n zeventien jongeren individueel begeleid. We hebben vijftien vaste medewerkers en vier stagiaires. Die werken allemaal twintig tot maximaal dertig uur per week omdat individuele begeleiding erg intensief is.’’

Ontprikkelen

De nieuwe en ruimere locatie beschikt over verschillende vertrekken zoals ‘ontmoet en doet-ruimtes’, een atelier, chillruimtes voor 12-plussers en 12-minners en een snoezelruimte om even te kunnen ontprikkelen. Op de bovenverdieping is een studie- en trainingsruimte die nog niet in gebruik is. De grote gezamenlijke keuken beneden wordt ook ingezet voor groepsbegeleiding.

Wat nog op het programma staat is de aanleg van een beweegtuin voor het gebouw. De kosten daarvan hoopt Mennings te betalen van de opbrengst van de spinningmarathon. 24 uur lang is afgelopen weekend door het personeel, kinderen en jongeren gefietst. Zij lieten zich daarvoor door hun achterban sponsoren. Ook enkele bedrijven hebben een bijdrage toegezegd.

Mennings: ,,De voortuin is nu nog één grote grindbak. Het grind willen we vervangen door kunstgras. We hebben twee mobiele basketbalpalen gesponsord gekregen van Kiwanis. Wij waren het goede doel waarvoor ze onlangs een autorit hebben gehouden. Bij de palen zitten attributen waardoor we ze ook kunnen inzetten voor korfbal en badminton. Het is de bedoeling dat er ook nog twee goaltjes in de tuin komen staan.’’

Waar de voortuin gericht is op bewegen, is de achtertuin gericht op spelen. ,,Die moet het idee van een gezinstuin krijgen. We willen daarvoor nog een afrastering van natuurlijk materiaal aanschaffen.’’ Om de tuin te verfraaien zijn door de kinderen in het weekend kleurrijke vogelhuisjes en Tibetaanse vlaggetjes gemaakt.

Nieuw: De Speelkamer

Woensdag start Loek@You onder de naam De Speelkamer met gespecialiseerde vrijetijdsbesteding op woensdagmiddagen en zaterdag. Die is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die extra aandacht nodig hebben. Gespecialiseerde groepsbegeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar vindt elke middag na schooltijd plaats. De focus ligt hier op het in groepjes werken aan studie- en sociale vaardigheden en plannen. Vragen en aanmeldingen kunnen ingestuurd worden via info@lerenopeigenkracht.nl.