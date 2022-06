Automobi­list (21) en motorrij­der (26) razen met 157 km/uur over 70-weg in Veldhoven

VELDHOVEN - Een 21-jarige automobilist en een 26-jarige motorrijder moesten woensdagavond hun rijbewijs inleveren omdat ze met 157 kilometer per uur over de Kempenbaan in Veldhoven reden. Dat meldt de politie. De geldende maximum snelheid is daar 70 kilometer per uur.

16 juni