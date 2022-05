Jellie (84) traint haar hersenen, werkt aan haar conditie en geniet van merels, en dat allemaal tijdens het bezorgen van kranten

In herinnering Eindho­venaar Jan van de Ven (1953-2020) leefde in reserve­tijd en overleed vier maanden na zijn jongere zus Brigid

Eindhovenaar Jan van de Ven wist dat hij in reservetijd leefde nadat in 2012 ernstige hartproblemen aan het licht waren gekomen. Het drummen bij de Never Mind Jazz Band moest hij opgeven, en ook kon hij niet meer volle kracht vooruit in café Caravelle dat hij samen met zijn vrouw Mieke runde.

22 mei