Jesse W. (20) schoot jonge Veldhovenaar door zijn knie: 'Van wapens heb ik geen verstand’

Veel draaide om een gestolen quad, maandag bij de rechtbank in Den Bosch, die een schietpartij in Veldhoven behandelde. In september vorig jaar schoot Jesse W. (20) uit Eindhoven een jonge Veldhovenaar door de knie. De Veldhovense jongen was in het bezit van de quad van W., die net was gestolen. Overigens niet door de Veldhovenaar, maar door een derde persoon die het voertuig naar Veldhoven bracht om het daar op te laten knappen.