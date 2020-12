Jeugd-tbs en -cel voor straatroof in Veldhoven

Inwoners Oerle maken eigen dorpsplan

5 december VELDHOVEN - Hoe moet Oerle er over tien jaar uitzien? Wat is er voor nu belangrijk? Kunnen Oerlenaren goed terecht voor zorg en welzijn in hun eigen dorp? En, wat te denken van de nieuw te bouwen woningen die te hoog zijn? Dorpsvereniging Oerle (DVO) wil een sterk signaal afgeven en haar wensen duidelijk maken in het gemeentehuis. Daar hebben ze de hulp van de inwoners voor nodig.