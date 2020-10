Joep is 12 én de beste van de wereld: ‘Voetbal is voor watjes’

Boos

Nationale team

Sinds dit schooljaar volgt hij les op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Dat maakt het mogelijk dat hij vijf dagen per week in de sportzaal te vinden is want sinds vorig jaar maakt hij deel uit van het nationale team. Zijn wedstrijden speelt hij in de klasse cadetten. ,,Als lichtgewicht moet je vooral snel zijn. Ik ben supersnel, dat is mijn sterke punt.” En wat gebeurt er als hij nu een wedstrijd verliest? ,,Vroeger werd ik boos. Maar de laatste tijd hou ik me beter onder controle. Dat komt vooral door mijn internationale ervaring.”