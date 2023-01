Johan Sanders gaat op voor jubileumstuk: ‘Meer Vreugde Kern is mijn kindje’

De uren die Johan Sanders in Meer Vreugde Kern steekt, zijn niet te tellen. Naast voorzitter is hij ook toneelspeler en ‘hoofd decor’. ,,Meer Vreugde Kern is mijn kindje”, zegt hij over de verschillende rollen die hij bij de club op zich neemt. Sanders noemt zichzelf een podiummens. ,,Ik vind het fijn om op het podium te staan. Elke keer hoop ik dat we een stuk brengen waarover het publiek enthousiast is. Als dat er ook uitkomt als je op de bühne staat, is dat fantastisch.”

Als zijn vader Noud (85) in 1954 niet mede aan de wieg van MVK had gestaan, was het mogelijk niet zo ver gekomen. ,,Mijn vader heeft me indertijd aangestoken. Hij is nog steeds zo fanatiek. Hij leeft voor het toneel en speelt nog steeds rollen. In mijn jubileumstuk speelt hij ook mijn vader.”

Chagrijnige vent

De leescommissie van MVK opperde het stuk VREK! van Molière om het jubileum van Sanders te vieren. De club heeft het wel laten herschrijven. ,,Ik moest de hoofdrol spelen. Maar de rol van Arpagon is een chagrijnige vent. Als bestuur wilden we een vrolijk stuk waarom de mensen kunnen lachen. Een gesprek met onze regisseur Hedwig Mandemakers, mijn persoon en theaterschrijfster Michelle van Daalhoff leidde tot een compleet herschreven stuk door laatstgenoemde.” VREK! is een blijspel over familie, macht, hebzucht en vooral geld. Want geld is het enige dat telt. Het herschreven stuk is aantrekkelijk voor een groot publiek volgens Sanders. ,,Ook als je geen echte toneelliefhebber bent, heb je toch een leuke avond.”

Quote Het was een bizar succes. Vier keer een uitverkoch­te zaal in De Schalm. Als ik op straat mensen tegenkom, spreken ze er nog over. Johan Sanders, MVK

Elk van de 25 leden die MVK telt, kon een rol krijgen in het jubileumstuk. Hierdoor telt de cast maar liefst 16 rollen. Waar de club normaal al in maart met de repetities begint, was dat nu pas eind augustus. ,,De tijd is wat kort, maar het gaat allemaal goedkomen”, stelt de jubilaris, die in zijn toneelcarrière al talloze hoofdrollen speelde. Twee die er voor hem uitspringen zijn die in stukken van Goldoni. ,,Dat was in 2000 in De knecht van twee meesters en in 2004 in de Venetiaanse Tweeling. In de laatste speelde ik een dubbelrol. Ik had tussen de 600 en 700 spraken. Ik tel de spraken altijd, dan weet ik hoe ver ik ben met het instuderen van mijn rol.” Het stuk werd gespeeld in het jaar dat MVK vijftig jaar bestond. ,,Het was een bizar succes. Vier keer een uitverkochte zaal in De Schalm. Als ik op straat mensen tegenkom, spreken ze er nog over.”

Veldhovense cultuurprijs

In 2019 kreeg Sanders de Veldhovense Cultuurprijs uitgereikt. ,,Geweldig. Ik was de eerste amateur die de prijs kreeg toegekend. Gekozen worden uit zoveel talent dat Veldhoven rijk is, daaruit spreekt voor mij veel waardering.” Twee jaar eerder viel hem al een koninklijke onderscheiding ten deel voor zijn vrijwillige werkzaamheden binnen onder meer de Veldhovense theaterwereld. ,,Dat was echt bijzonder. Twee dagen lang ben ik toen in het zonnetje gezet. Dat soort dingen doen me veel.”

De voorstellingen van VREK! zijn op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari telkens om 20.15 uur. Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via Theater de Schalm.