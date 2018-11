Johan Vlemmix is nieuwe prins van Rommelgat: ‘Het zal gaan rommelen in het gat’

AudioVELDHOVEN - Johan Vlemmix heeft zichzelf benoemd tot koning. Via een informele kroning. Koning Carnaval. Zo zingt hij op zijn nieuwe carnavalsplaat Koning Carnaval . De bekende Eindhovenaar is niet alleen ‘Koning Carnaval’, maar ook de grote prins van Rommelgat.

Met dit lied en met de bekendmaking van Vlemmix' benoeming als prins van Rommelgat kreeg het Veldhovense prinsenbal in theater de Schalm een onverwachte wending. Het motto dit jaar is Doedemee!? ,,Hee doe de mee, we gaan een feestje bouwen. Hier in Rommelgat”, zo zingt Vlemmix alias Prins Televisiekus. De 59-jarige bekende Eindhovenaar is ondernemer en zanger en vader van Bob, Joep en Angela.

Eerder dit jaar plaatste de Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven (SOK) nog een vacature voor de grote prins. ,,Voor de komende jaren kunnen we vooruit", aldus voorzitter Frank Verspaandonk nu. ,,Maar voor sommigen was het nu nog te vroeg." Het SOK en Vlemmix bleken gezamenlijke contacten te hebben en zo kwam het balletje aan het rollen.

Criteria

In de vacatureomschrijving stond in de criteria dat de prins uit Veldhoven moest komen, of een economische band met Veldhoven moest hebben. ,,Ik kocht mijn eerste garagebox in Veldhoven. Ik doe er nog steeds zaken en heb er veel vrienden", vertelt Vlemmix. Met carnaval was hij wel eens in Veldhoven, waar hij de kroegen in Zeelst aandeed. Maar dit wordt zijn eerste compleet Veldhovense carnaval.

Natuurlijk dacht de organisatie even na over het feit dat de prins geen Veldhovenaar is. Maar de bedoeling was om de zaken wat op te schudden. ,,Veel mensen voelen toch een drempel om naar het prinsenbal te gaan en dat willen we doorbreken", zegt SOK-voorzitter Frank Verspaandonk. Bovendien, zo staat in het persbericht van het SOK ‘werken en feesten Veldhovenaren over de gemeentegrenzen heen’.

Quote Veel mensen voelen toch een drempel om naar het prinsenbal te gaan en dat willen we doorbreken. Frank Verspaandonk, voorzitter SOK

De rest van het gezelschap bestaat uit een mix van relaties van de prins en van het SOK. Zo is VVD-raadslid Yentl van Bakel een van de hofdames. Jeugdprinses Roomske (Romy Heidanus) is een Veldhovense en zit op basisschool Eigenwijs. Rob Govers en Angelo Jansen zijn de adjudanten van de prins. Het motto van het gevolg is De Kroon op Carnaval.

Alcohol

Meedoen kan volgens de nieuwbakken prins ook zonder alcohol. ,,Carnaval is meer dan alcohol en vrouwen. Het gaat om samen feesten en saamhorigheid. Ik zal nooit flink zuipen, maar als prins al helemaal niet. Alcohol is voor mij het minst belangrijk.”

Quote Carnaval is meer dan alcohol en vrouwen. Het gaat om samen feesten en saamhorig­heid. Johan Vlemmix, alias prins Televisiekus

SOK werkt er samen met de gemeente aan om ‘goede evenementen te organiseren rondom carnaval’. Zo is het de bedoeling dat het prinsenbal, dat voorheen op de Kempencampus was, voortaan in de Schalm blijft. De partijen willen samen het carnaval in Veldhoven nieuw leven in blazen. ,,Het zal gaan rommelen in het gat", lacht Televisiekus.