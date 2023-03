Jolanda was in 1966 de 25.000 inwoner van Veldhoven, wie kwam er op kraamvisite?

EINDHOVEN - Dikke kans dat nummer 50.000 over een paar jaar een nieuwe medewerker van ASML is, maar in november 1966 was Jolanda Sneijers de 25.000 inwoner van Veldhoven. Het leverde een klein bericht op in de krant en de pasgeborene kreeg van de gemeente een spaarbankboekje met 250 gulden.

In het dorp was het feest, getuige ook deze foto van schoolkinderen met een feestelijk hoedje. Maar wie vierde het feest me destijds of kent de inmiddels 56-jarige Jolanda? En zijn er nog andere jubileuminwoners met een verhaal? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl

Volledig scherm Een sportoptocht bij het Van Abbemuseum in Eindhoven © Frans van Mierlo

Een groepje wielrenners passeert een hoog gezelschap op het bordes van het Van Abbemuseum in Eindhoven. De foto uit 1950 riep geen herinneringen op bij lezers. Uit de krant van destijds blijkt dat het hier om een sportparade in het teken van de Eindhovense Sportweek ging.

Eindhovense Sportweek

Duizenden kijkers stonden er volgens de krant langs de kant terwijl tal van sportverenigingen uit de stad zich presenteerden aan het publiek. Wielrenners, een gymnastiekclub en een waterpolovereniging. Allemaal passeerden ze de revue. Grote afwezigen waren voor de journalist ter plaatse de hockeyclubs en waar was PSV?

De sportparade was de aftrap van de Sportweek waarbij er tien dagen lang tal van activiteiten bij de verschillende verenigingen werden georganiseerd. Jammer genoeg geen verhalen van lezers dus. Jammer ook omdat dit de laatste foto uit het archief van fotograaf Frans van Mierlo is we in deze rubriek bespreken.

Bijzondere inwoners

De afgelopen vijf jaar kwamen er 215 afleveringen met foto's van de Eindhovense fotograaf Van Mierlo voorbij. Steevast met de oproep aan lezers om verhalen, herinneringen en anekdotes te delen. Het leverde mooie verhalen uit de oude doos op. Over bijzondere inwoners uit de regio, verdwenen bedrijven en bijzondere bezoekjes van bijvoorbeeld koningin Juliana.

Foto's van soms wel 70 jaar geleden maar bijna altijd kwamen er reacties. Van de mensen op de foto of hun kinderen. Ook oude kranten uit die tijd boden uitkomst om het verhaal achter de foto te achterhalen. Meer dan eens bracht een foto mensen weer met elkaar in contact. Lezers die elkaar uit het oog waren verloren en elkaar herkenden op de foto of uit de reacties daarop.

Alle herinneringen welkom

De rubriek gaat door maar voortaan met foto's van andere fotografen die het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven in haar collectie heeft. De oproep aan lezers blijft hetzelfde. Deel uw herinneringen of verhalen en een smeuïge anekdote is ook altijd welkom.

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven zit vol met foto’s zonder duidelijke beschrijving van wat er te zien is. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter deze foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.