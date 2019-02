Jong en oud neemt kijkje bij Severinus in Veldhoven

'Samen werken aan geluk', staat er op een fleurig kaartje met gelukspoppetje dat elke bezoeker bij vertrek meekrijgt. Ellen Klaasen brengt het bij Severinus al vijftien jaar in de praktijk. ,,Ik werk in een woonhuis waar zeven bewoners met een matige tot ernstige handicap wonen. We vormen eigenlijk een groot gezin. Het geeft voldoening hen een fijn leven te bieden door ervoor te zorgen dat ze goed in hun vel zitten", legt de Wintelrese verpleegkundige uit.

Samen met haar collega Jolissa van Dijk laat ze bezoekers zien wat er doorgaans in het skillslab gebeurt. Van Dijk: ,,Leerlingen krijgen hier les in verpleegtechnische vaardigheden. Ook worden er cursussen gegeven aan medewerkers, bijvoorbeeld fysieke belasting."

Puck van der Horst (13) bezoekt met haar moeder Debby de open dag. Geconcentreerd scheert ze een van schuim voorziene ballon met een scheermesje. ,,Als je het goed doet, knapt de ballon niet", moedigt Van Dijk haar aan. Puck wil later in de zorg of met kinderen werken. ,,Mijn broer loopt hier stage. De zorg lijkt met best leuk."

Vacatures

Dat zal directeur Pieter Hermsen als muziek in de oren klinken. ,,We hebben constant 10 à 15 vacatures openstaan. Het is fantastisch dat we hier de Severinus Academie hebben waar we zelf personeel opleiden. Dat helpt ons om het een beetje op orde te houden." De zorgorganisatie treft momenteel voorbereidingen om ook zij-instromers op te leiden. Dit voorjaar start een groep van ruim vijftien mensen met een verschillende achtergrond aan de opleiding.

Met veertig jaar ervaring in de zorg is Marja van Ham (59) op zoek naar een nieuwe uitdaging. De Wintelrese heeft net een film over Severinus bekeken. ,,Een film met spontane opnames. Dat sprak me echt aan." Ze geeft zichzelf nog kans op een nieuwe baan. ,,Ik doe het werk heel graag en heb nog zoveel kwaliteiten te bieden."