Jong ‘sterrenstel’ opent restaurant in Veldhoven: ‘Ik denk wel dat Soenil het mooi vindt’

Eigenlijk zou Le Sable - zand in het Frans - deze week voor het eerst open zijn gegaan, maar ook hier gooide corona roet in het eten. ,,Heel jammer natuurlijk, want we zaten voor de rest van oktober en de eerste week van november al zo goed als vol", vertelt Laura van der Velden (26), geboren en getogen in Zandoerle. ,,We wachten nu gewoon af, net als heel veel andere ondernemers. Het is niet anders.”