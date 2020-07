Jong talent gescout bij S.V. Marvilde: ‘Later wil ik profvoetballer worden bij Barcelona’

VELDHOVEN - Voetballertjes uit Nederland en België pakten zaterdag de kans om zich in de kijker te spelen bij voetbalscouts. Voetbalschool The Future hield een scouting challenge bij S.V. Marvilde.

Henrico Heeren (11) is met zijn vader vanuit Kerkrade naar Veldhoven gekomen om er zijn voetbalkunsten te laten zien. Bij de ingang van het sportpark gaat hij eerst op de foto met Gerald Vanenburg. De oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV is een van de acht trainers die deze middag de jeugd een onderdeel van het voetbalspel bijbrengt.

,,Ik speel voor Sporting Heerlen in jo13. Daar krijg ik al anderhalf jaar training van Rachid Chela. Vandaag ben ik hier om een training te volgen van zijn voetbalschool", zegt Henrico. ,,We willen de kinderen de mogelijkheid geven om te voetballen. Ze hebben een tijd droog gestaan en hebben weer honger naar de bal", weet Marvilde-voorzitter Erwin Zimmerman.

Voetbalidool

En dat is te zien. Het fanatisme is groot onder de 95 deelnemers die variëren in leeftijd van 8 tot 15 jaar. Veel ervan dragen een shirt met de naam van hun voetbalidool. De Jong, Ronaldo en Messi zijn grote voorbeelden onder de jeugd. ,,Als er in deze groep twee van de honderd het betaald voetbal halen, is dat veel", weet Zimmerman.

Ingedeeld in groepjes verplaatst de jeugd zich van trainer naar trainer waarbij steeds een ander aspect van de sport centraal staat. ,,Luisteren, serieus trainen, vertrouwen en plezier staan voorop", zegt Chela voordat hij met een groepje start. ,,We geven kwaliteitstraining en een kijkje in de keuken van Voetbalschool The Future. Er zijn vandaag scouts aanwezig van onder meer PSV, VVV, AZ, Genk en Borussia Mönchengladbach.”

‘Ze speelt als een jongen’

De Eindhovense Claire Bogers (9) is het enige meisje in het team van jo10 van RKSV Nuenen. ,,Ze speelt als een jongen", zegt vader Wim Bogers. Claire speelt graag tegen jongens. ,,Voor de tegenstand. Later wil ik graag profvoetballer worden bij Barcelona."

Namens PSV geeft scout Richard Bax zijn ogen goed de kost. ,,Vandaag richt ik me op jongens van 7 tot 12 jaar. Ik let op balbehandeling, motoriek en of er een goede kop op zit." De woorden van de Marvilde-voorzitter blijken te kloppen. Bax: "Twee talentjes zijn me opgevallen. Voor één ervan zijn we te laat. Die gaat al naar Feyenoord."