Jongeren uit Veldhoven schrijven prentenboek over spierziekte ALS: ‘Zusje Bibi begrijpt ’t nu ook’

Julius’ vader Dragan (48) kreeg in november 2020 de diagnose ALS. ,,Het was alsof er een bom viel toen ik het hoorde”, weet Julius nog goed. Dragan: ,,Met mijn echtgenote Renate en de kinderen Julius en Roos (12) verwerkte ik het verdriet. Onze jongste dochter Bibi was pas vijf toen de diagnose bij mij werd gesteld. We wisten niet hoe we Bibi erbij moesten betrekken. Er was zoveel emotie, we wilden haar beschermen.” De ziekte begon bij de Veldhovenaar - oud-profvoetballer bij VV Eindhoven - met krachtverlies in zijn rechterhand. ,,We wilden het voor Bibi niet nog verwarrender maken met ons verdriet. We hebben haar verteld dat ik ziek ben en ziek blijf en dat mijn hand niet meer beter wordt.”