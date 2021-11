Joris Barnier prins van Rommelgat

Recordaan­tal vacatures in Zuid­oost-Bra­bant: banen voor het oprapen maar geen geschikte kandidaat te vinden

EINDHOVEN/ HELMOND - Zuidoost-Brabant is koploper van het land, in economische groei, maar ook in krapte op de arbeidsmarkt. De mismatch tussen werkzoekenden en werkgevers is groter dan ooit, constateert het UWV. Die legt de bal nu eens bij de werkgever. Die moeten aan de bak.

5 november