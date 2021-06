Jos van Gent opvolger Rien Luijkx in Veldhovense raad: ‘Dit is pure zetelroof’

Veel liefdevol­le woorden voor vader: ‘Je bent super lief en we houden mega veel van je’

19 juni Vaderdag, een feest dat we in Nederland traditioneel op de derde zondag van juni vieren. Morgen is het weer zo ver en zetten we onze papa's weer massaal in het zonnetje. Lezers reageerden ook massaal op onze oproep om vader via deze krant te laten weten wat hij voor hen betekent.