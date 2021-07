Jos van Gent sluit zich aan bij BurgerPartij Veldhoven: ‘Ik zie het als een eerbetoon aan Rien’

Kandidatenlijst

Van Gent was tot voor kort steunfractielid van Senioren Veldhoven, maar heeft die fractie recent verlaten. Dat hij nu als opvolger van Rien Luijkx de raad in mag, komt omdat hij net als Luijkx bij de vorige verkiezingen namens Senioren Veldhoven op de kandidatenlijst stond. Dat Rien Luijkx en zijn vrouw Yvonne vlak na de verkiezingen van Senioren Veldhoven zijn afgesplitst en als BurgerPartij zijn doorgegaan, verandert daar niets aan.

Het eerder gedane verwijt van fractievoorzitter Jolanda van Hulst van Senioren Veldhoven dat Van Gent zich nu schuldig maakt aan ‘pure zetelroof', doet hem niet veel. ,,Voor een deel heeft ze wel gelijk, maar toen bleek dat ik in aanmerking kwam voor de raadszetel, stelde ze voor dat haar man die zetel zou innemen. Daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Als Jolanda toen normaal had gereageerd, was ik wellicht voor de Senioren in de raad gegaan. Maar nu ben ik blij met de keus die ik noodgedwongen heb gemaakt. Ik heb zin om voor de BurgerPartij de raad in te gaan.”