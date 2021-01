Jubilerende glossy staat in teken van Veldhovens eeuwfeest en is over 100 jaar nog te lezen

VELDHOVEN - Hoewel het jubileumjaar van Veldhoven inmiddels ruim twee weken oud is, is daar door de strenge corona-maatregelen nog maar weinig van te merken.

In het Veldhovense gemeentehuis werd daar vrijdagchtend - voor even - verandering in gebracht. Daar presenteerde Marieke Verbeek van Karbeel Reclame & Publicaties een speciale editie van Veldhoven Magazine, dat geheel in het teken staat van het honderdjarig bestaan van de gemeente.

Quote Uiteraard konden en wilden we ook niet om het Veldhoven­se eeuwfeest heen. Marieke Verbeek, Karbeel Reclame & Publicaties

Het eerste exemplaar werd symbolisch overhandigd aan burgemeester Marcel Delhez, wethouder Hans van de Looij en Peter Smetsers, voorzitter van de jubileumcommissie. Veldhoven Magazine is een gratis glossy die een keer per jaar verschijnt. ,,Uiteraard konden en wilden we ook niet om het Veldhovense eeuwfeest heen", vertelt Verbeek. ,,In elk verhaal dat er nu in staat, is geprobeerd een link te leggen met het thema.”

Tijdscapsule bij linde

De gemeente vervulde deze keer een ‘gastrol’ in de redactie. Een exemplaar van het 100 pagina's dikke magazine komt later dit jaar ook in de tijdscapsule die in de grond wordt gestopt bij de oude Hollandse linde die op 1 mei wordt geplaatst bij de verhoogde rotonde bij de Heerbaan/Heemweg. In die capsule, een idee van Verbeek, komen verschillende voorwerpen uit Veldhoven anno 2021.

Het eeuwfeest-nummer van Veldhoven Magazine is overigens ook een jubileumeditie voor het tijdschrift zelf: het is de vijftiende keer dat het blad verschijnt. Veldhoven Magazine is vanaf nu verkrijgbaar bij de meeste Veldhovense supermarkten en wordt later ook nog zoveel mogelijk via andere winkels verspreid.

Veldhoven hoopt met name in de tweede helft van dit jaar meer verjaardagsactiviteiten te kunnen vieren, die dan als het goed is ook voor een groter publiek toegankelijk zijn.