Kempenbaan-West miljoenen duurder

In 2016 werd het project al aanbesteed. Een jaar later werd het stilgelegd door onduidelijkheid over Nederlandse stikstofaanpak. Pas dit jaar begint de aannemer met bouwen. Het prijspeil ligt nu veel hoger dan in 2016. Dat is een van de redenen voor de kostenstijging.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een beeldvormende raadsvergadering. Een projectleider van de gemeente legde uit waar alle extra kosten vandaan komen. Zo heeft de gemeente te maken met veranderde normen. De pijlers van het nieuwe viaduct over de A67 moeten bijvoorbeeld 25 meter diep de grond in, waar dit in 2016 nog slechts 13 meter hoefde te zijn.

De projectleider adviseerde ook een extra risicoreservering voor onvoorziene kosten op te nemen ter hoogte van 10 procent van de totale projectkosten. De reservering die eerder werd gedaan is al op. Over de nieuwe risicoreservering en over andere elementen in het project neemt de gemeenteraad in april een beslissing. Dan wordt meer duidelijk over de precieze extra kosten.

5 miljoen tekort

Dinsdag was al wel klip en klaar dat het om een extra miljoeneninvestering gaat. Afhankelijk van te maken keuzes binnen het project, kijkt de gemeente tegen een tekort van ongeveer 5 miljoen euro aan, een reservering voor onvoorziene kosten niet meegerekend.

Het hele project kost zo'n 53 miljoen euro. Dat is inclusief externe gelden waaronder ruim 25 miljoen subsidie en 13 miljoen euro vanuit de Provincie. Bij die 53 miljoen zitten ook reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld grondaankopen en juridische trajecten.

Wat dat laatste betreft was er goed nieuws te melden. De benodigde vergunning binnen de wet natuurbescherming is nog niet definitief. Omwonenden en natuurorganisaties tekenden beroep aan. Voor 11 februari staat een rechtszaak gepland.