Kempenbaan West waarschijnlijk weer duurder

Dat viel op te maken uit een mededeling die wethouder Ad van den Oever (VVD) dinsdagavond deed. ,,We hebben gekozen voor een scenario waar we scherp aan de wind gingen zeilen”, zei Van den Oever over het besluit van april. ,,We constateren nu dat de specials en verplichte wijzigingen door Rijkswaterstaat meer impact hebben dan voorzien.”

Zo’n special, dat is bijvoorbeeld de nieuwe fietsbrug bij de Locht. Zo’n verplichte wijziging gaat bijvoorbeeld over de pijlers van het nieuwe viaduct over de A67. Die moeten veel dieper de grond in dan in 2016 de norm was, toen het project werd aanbesteed.

Zware teleurstelling

Dat die zaken extra geld kosten, was al duidelijk. Maar de impact is dus nog groter. ,,Op dit moment loopt een onderzoek naar de precieze omvang van de gevolgen”, zei Van den Oever. Hij beloofde de gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling te informeren over de uitkomst.

Gerrit Coppens van Senioren Veldhoven toonde zich alvast kritisch. ,,Heel vaak vallen projecten duurder uit. Maar dat we na twee maanden al die boodschap krijgen, dat stelt me zwaar teleur.”