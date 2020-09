Kennis en ervaring met elkaar delen in Veldhoven

Nog nooit was er zo’n brede afvaardiging van Veldhovense sportaanbieders bij elkaar, constateert voorzitter Thijs Slegers tevreden bij de aftrap. De Veldhovense Sportavond is het eerste initiatief van de net opgerichte Sportraad. ,,Het doel van de Sportraad is verbinden, het gesprek op gang brengen en inspireren. Ik vind dat we daarmee vanavond een prima begin hebben gemaakt”, stelt Slegers.

De avond begon met het voorstellen van het bestuur. Dat bestaat naast Slegers uit Erwin Zimmerman van SV Marvilde, Rutger van Deursen (judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai), Myrthe Hinskens (VLTC) en Rutger Smak Gregoor (Sport- en evenementencomplex De Heiberg).

Via een aantal vragen wordt de interactie met de bezoekende clubvertegenwoordigers gezocht. Zo is de Sportraad benieuwd welke coronamaatregelen een blijvertje binnen de club zijn. Genoemd werden onder meer digitaal vergaderen, digitaal een tennisbaan reserveren en geen ouders meer bij trainingen. Ook de geformuleerde doelstellingen voor 2021 komen aan bod. Zo wil Tennisvereniging De Korrel stimuleren dat op het sportpark ook andere activiteiten gaan plaatsvinden om de accommodatie beter te benutten. En laat Tamara Spitters van Spitters Coaching nu juist op zoek zijn naar een sportpark. ,,Ik geef buitensporten zoals bootcamp. In de wintermaanden trainen we op een schaars verlicht veld. Ik wil kijken of we ergens op een sportpark terechtkunnen.”

Voorzitter Huub Verhagen van hockeyvereniging Basko zou graag een initiatief zien voor de groeiende aanwas van expats. ,,Die hebben in hun thuisland ook allerlei sporten beoefend. Ik zou het een fantastisch idee vinden om samen een soort sportmarkt te houden voor deze doelgroep.” Daar wil de Sportraad wel iets mee. Slegers: ,,De internationalisering van Veldhoven is een onderwerp waarop we zeker terugkomen. Badmintonvereniging BC Veldhoven vertelde dat 50 procent van de leden expat is. Dat brengt een totaal andere dynamiek met zich mee waarop je beleid moet maken. In gesprek gaan met die doelgroep is de start. Dat faciliteren is een mooie klus voor de Sportraad.”

Spreker Toon Gerbrands gaf iedereen nog een tip als het gaat om het betrokken en actief houden van jeugd in de puberteit: leg ze niet op wat ze moeten doen, maar vraag hoe zij het graag willen. De nazit in de foyer leidde tot enthousiasme bij de Sportraad. ,,De eerste plannen over samenwerken zijn al gemaakt. Wethouder Daan de Kort maar ook wij van de Sportraad werden direct aan onze jasjes getrokken. Het enthousiasme inspireert ons om met veel energie verder te gaan”, aldus Slegers. De volgende Sportavond is op 26 februari 2021.