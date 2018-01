Kerk in Veldhoven driekwart gevuld bij concert harmonie Sub Umbra

VELDHOVEN - In de kerk massaal meeklappen met de Radetzki Marsch. Het gebeurde zondagmiddag tijdens het concert dat harmonie Sub Umbra gaf in de Christus Koningkerk om de Veldhovense vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Het altaar moest zondag van het priesterkoor om alle muzikanten van het korps een plaatsje te geven. Een kerk die voor driekwart vol zat met vrijwilligers genoot van een muzikale traktatie die begon met Giovanna d’Arco van Giuseppe Verdi. Het was de tweede keer dat de harmonie uit Meerveldhoven met een concert de lokale vrijwilligers bedankte. Lianne van den Bogaard is bestuurslid van Sub Umbra. ,,We zijn heel blij met de gastvrijheid van het bestuur van de Christus Koningparochie. De akoestiek hier is prachtig. Er staan veel kerken leeg in Veldhoven maar die hebben niet de akoestiek zoals dit gebouw.”

Tiny Somers is al zeventien jaar actief als vrijwilligster bij buurtvereniging De Heskokkers. Daarnaast is ze voorzitster van de KVB Meerveldhoven. ,,Je groeit er in”, zegt ze over haar onbezoldigde functies. De contacten en het met mensen bezig zijn vormen haar motivatie. Ze maakte graag tijd vrij om het concert bij te wonen. ,,Dit is heel leuk. Ik hou van muziek.”

Even later hoort ze presentatrice Linda van Rooij het optreden aankondigen van de uit Waalre afkomstige zangeres Ellen Valkenburg. De sopraan van internationaal niveau werd bij een aantal nummers begeleid door de harmonie. ,,We vinden het een feest om haar te begeleiden. Het is heel bijzonder om zo’n mooie stem bereid te vinden om met een harmonie een concert te doen”, vindt Dorien van Herk die trompet speelt.

Bedankjes

Tijdens het concert verschijnen op twee schermen regelmatig bedankjes van organisaties aan vrijwilligers. Een aantal organisaties, waaronder de voedselbank en de Stichting Leergeld, krijgt de kans iets te vertellen over hun doelstelling. Ook zij zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Clemens van Brunschot is net gestart als vrijwilliger. Met zijn vrouw Lenie geniet hij van de muzikale middag. Omdat het kon, stopte de Veldhovenaar enkele maanden geleden bewust met werken om vrijwilligerswerk te gaan doen.