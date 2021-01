Kerkplan in Oerle nog niet van de baan nu gebouw te huur staat

VELDHOVEN - Het plan van Veldhovenaar Huub Stroeks om van de St. Jan de Doperkerk het ‘familiehuis‘ van Oerle te maken, is nog niet helemaal van de baan. Stroeks is bereid om onder voorwaarden de kerk van het parochiebestuur te huren.

Eerder leek het plan van Stroeks niet door te gaan omdat parochiebestuur Christus Koning de Oerlese kerk niet wil verkopen, maar alleen wil verhuren. Volgens Stroeks is het in zo'n constructie zo goed als onmogelijk om investeerders te vinden die willen bijdragen aan de aanpassingen in de kerk die voor het plan nodig zijn. Vorige maand maakte het parochiebestuur bekend de Oerlese kerk net als de H. Willibrorduskerk medio januari via Funda in Business in de verhuur te doen.

Quote Als we met het parochiebe­stuur een langdurige huurover­een­komst kunnen opstellen waarin duidelijk wordt vastgelegd dat wij als gemeen­schap kunnen bepalen hoe de kerk van binnen moet worden aangepast, dan zie ik zeker mogelijkhe­den om ook investeer­ders over de streep te trekken. Huub Stroeks

Stroeks heeft deze week met een afvaardiging van de Dorpsvereniging Oerle over zijn plan gesproken. ,,Het ligt er nog steeds. Als we met het parochiebestuur een langdurige huurovereenkomst kunnen opstellen waarin duidelijk wordt vastgelegd dat wij als gemeenschap kunnen bepalen hoe de kerk van binnen moet worden aangepast, dan zie ik zeker mogelijkheden om ook investeerders over de streep te trekken. Maar dat gaat dus wel verder dan een regulier huurcontract, dat is dan wel een absolute voorwaarde.”

Daarnaast hoopt Stroeks ook dat het parochiebestuur zelf ook in de Oerlese kerk wil investeren. In het plan komen er onder meer zorghotelkamers en kinderopvang in het kerkgebouw. De dorpsvereniging, altijd al voorstander van het plan van Stroeks, reageerde vlak voor kerst in een open brief verbaasd op het besluit van het parochiebestuur om de Oerlese kerk via Funda te huur aan te bieden. Volgens de vereniging, die als dorpsraad fungeert, probeert het parochiebestuur de dorpsvereniging ‘volledig buitenspel te zetten'.

Aan eredienst onttrokken

Het parochiebestuur liet daarna in een verklaring weten dat Stroeks vooraf is geïnformeerd over de plaatsing van de kerk op Funda. Dat wordt ook door Stroeks bevestigd. Volgens het parochiebestuur staat huur van de kerk open voor iedereen uit Oerle, Veldhoven ‘en daarbuiten'.

De Oerlese kerk wordt pas definitief aan de eredienst onttrokken als deze een definitieve nieuwe bestemming heeft gekregen, aldus het parochiebestuur. Alleen als de vacature van koster, acoliet en lector - ontstaan door het gedwongen vertrek van Tiny Leijten - niet kan worden ingevuld, gebeurt dat mogelijk eerder.

Halstarrig

Wim Meijberg, fractievoorzitter van de PvdA in de Veldhovense gemeenteraad, noemt de opstelling van het parochiebestuur tot nu toe ‘halstarrig’. In een ingezonden brief in het ED roept hij het bestuur donderdag op ‘niet elk initiatief bij voorbaat neer te sabelen'.