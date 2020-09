Kermis Oerle schuift dit jaar een stukje op

Eindho­venaar begon als inpakker, maar maakt inmiddels kunststof onderdelen voor corona­tests bij Medanco in Veldhoven

25 augustus VELDHOVEN - Sedat Seker begon met het inpakken van kunststofproducten. Inmiddels is hij operator in de cleanroom van Medanco in Veldhoven en maakt hij kunststofproducten voor de medische sector.