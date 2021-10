Kiek Veldhoven, evenement voor en door fotografen uit de regio

Van Osch is zelf fotograaf en ging met de fotoclub waar hij lid van is wel eens naar een fotografiecafé in Goirle. ,,De ene keer was het een interessante spreker en de andere keer niet. In coronatijd lag het een poos stil en had ik al wel eens bedacht: ‘wat in Goirle kan, moet in Veldhoven ook kunnen’. Toen ik een mailtje kreeg dat het in Goirle weer zou beginnen, heb ik direct De Schalm gemaild. Ik kreeg nog dezelfde dag een uitnodiging van directeur Sjoert Bossers om te komen praten.”