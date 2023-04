Kille Oerse Braderie sluit af met een zonnetje: ‘Je ziet elke keer weer iets anders’

Huurder en gemeente hebben nog heel wat te bespreken over de toekomst van de Genneper Watermolen: ‘Ze moeten het verleden niet uitgummen’

EINDHOVEN - Hoewel de Genneper Watermolen in Eindhoven sinds een week of twee weer open is, moeten er over de toekomst van het rijksmonument nog heel wat gesprekken worden gevoerd tussen de gemeente en huurder Bernard van Stekelenburg.