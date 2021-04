Kinderen als tolk, dat is geen gezonde situatie, vindt de Veldhovense jeugdarts Wendy Schoofs

Nieuwkomers

Schoofs werkt bij GGD Limburg-Noord en is binnen de wetenschappelijke vereniging AJN Jeugdartsen Nederland verantwoordelijk voor de nieuwkomers. Daardoor komt ze zelf regelmatig in aanraking met kindtolken. Schoofs maakt zich hard voor de campagne #ditiseenkindengeentolk die eerder deze maand gelanceerd werd op Wereldgezondsheidsdag. Het is een initiatief van de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, de Nederlandse jeugdartsen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Tolken in de zorg

Niet vergoed

,,Wij kunnen nu wel tolken inschakelen, maar dat wordt niet vergoed. De doelgroep kan het zelf niet betalen. Vooraf is niet altijd bekend dat er een tolk nodig is en dan moeten wij op het moment dat iemand voor ons zit eerst nog toestemming voor de kosten regelen.” Tolken voor asielzoekers worden wel vergoed, maar van mensen die hier wonen wordt verwacht dat ze zelf de taal machtig zijn. ,,Maar het A2-niveau dat ze dan hebben is niet voldoende om problemen of klachten te bespreken.” Voor sommige zorgverleners, zoals verloskundigen is het nog lastiger. ,,Soms staan die voor de keuze: een vraag over het seksleven niet stellen, waardoor ze niet weten wanneer een vrouw zwanger is geworden, óf die vraag via haar kind te stellen. Dan zadel je er het kind mee op.”