Kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel zoekt al twee jaar vrijwilligers

VELDHOVEN - Cordaad Welzijn is met spoed op zoek naar extra vrijwilligers om de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel te runnen. ,,We zitten eigenlijk al twee jaar krap met vrijwilligers.”

Dat zegt coördinator vrijwilligerswerk van vrijwilligersorganisatie Cordaad Welzijn Marjon Middel. ,,Als iemand ziek is of met vakantie gaat, hebben we al een probleem”, zegt Middel. ,,We hadden op voorhand gedacht dat er meer mensen zouden zijn die een dagdeel versnaperingen willen verkopen in de kiosk.”

Op dit moment zijn zeven vrijwilligers regelmatig bij de kiosk naast de kinderboerderij te vinden. Een iemand komt eens per maand helpen. Middel zegt nog minimaal drie extra mensen nodig te hebben per april, als de kiosk ieder weekend en op woensdagen open is. Die dagen runnen vrijwilligers van Cordaad Welzijn de kiosk.

Op andere dagen zwaaien cliënten van Severinus de scepter. Op de severinusdagen is de kiosk ook in de winter van 10 tot 13 uur open. Dan is de bezetting goed, volgens Middel. ,,Op de dagen dat wij het doen, is het krap.” Vooral in het weekend is het soms sappelen. ,,We zitten gigantisch omhoog voor zaterdag- en zondagmiddag”, zegt Middel. ,,Als de mensen er niet zijn, kan ik niet open. Dat is heel zuur.”

Van meet af aan lastig

Vrijwilligers die de kiosk runnen, spreken bezoekers regelmatig aan. Of zij niet ook willen komen helpen. ,,Die zeggen dan dat ze wel willen, maar alleen eens in de paar maanden. Daar heb ik niet zoveel aan. Ik heb mensen nodig die elk weekend een paar uur willen komen”, aldus Middel.

De kiosk werd bijna twee jaar geleden officieel geopend. En eigenlijk was het van meet af aan lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Dat is opvallend. Over het algemeen heeft Cordaad Welzijn een goed jaar achter de rug wat betreft vrijwillige inzet. Middel: ,,We hadden echt gedacht dat er meer animo zou zijn voor de kiosk. Het is heel makkelijk en gezellig werk eigenlijk. Je staat er nooit alleen, altijd met zijn tweeën.”

Op de gemeentewebsite van de kinderboerderij staat al twee jaar dat de openingstijden van de kiosk ‘variabel’ zijn. Maar dat heeft volgens Middel niet zoveel met het gebrek aan vrijwilligers te maken. ,,Dat hebben wij aan de gemeente gevraagd”, zegt ze. ,,Wij gaan pas open als het mooier weer is. Vorig jaar was het ook even te heet, toen zijn we dichtgegaan. En we hebben ook met de processierups te maken gehad. Toen zijn we ook dicht geweest.”