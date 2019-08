Kitten zit in Veldhoven vast in motorkap van rijdende auto, bestuurder hoorde het beestje miauwen

Automobilist(e) rijdt door na aanrijding en laat fietsster (19) gewond achter in Veldhoven

11:23 VELDHOVEN - Een 19-jarige vrouw is zaterdagmiddag 17 augustus gewond geraakt bij een aanrijding in Veldhoven. Ze reed met haar fiets op de Bovenhei toen ze van achteren werd aangetikt door een auto. Die stopte even, maar reed daarna door.