Kletsen op z’n Brabants in nieuwe podcast van Rob ‘Snollebollekes’ Kemps en Jordy Graat

De podcast met de titel ‘Groeten uit het Zuiden!’ is bedacht door de Veldhovense dj en presentator Jordy Graat, bekend van onder meer Omroep Brabant. Ook is hij veldspeaker bij PSV. ,,Ik liep al een tijdje rond met het idee voor een podcast”, zegt Graat. ,,Ik ken Rob al een tijdje. Zo draaide ik als dj op een feest in Portugal, waar hij ook een show gaf. En mijn oma heeft met hem opgetreden. Als ik Rob tegenkwam, konden we elkaar meestal maar kort spreken, omdat we meteen weer verder moesten.”



Vanwege de corona-crisis hebben beide heren veel tijd over. ,,We zitten in hetzelfde schuitje. Het leek mij leuk om nu samen een podcast te maken.” Door veertig minuten te vullen met (droog)komische Brabantse klets willen de heren elkaar nog beter leren kennen. ,,We hebben een paar samen aan de keukentafel gezeten. En ik weet al veel meer over Rob.”