Klimrijk in Veldhoven ‘viert’ 10-jarig jubileum met nieuwe attractie Netten Adventure

De jongste uitbreiding in het klimpark aan de Turfweg in Veldhoven is niet te missen. Tien meter hoge gegalvaniseerde palen met daaraan blauwe en groene netten priemen de lucht in. Grote ballen in verschillende kleuren en drie rode glijbanen completeren het beeld. Zodra Klimrijk de deuren weer mag openen, kan jong en oud terecht in de nieuwe attractie. ,,Je kunt erin klauteren, springen zoals op een trampoline en spelen met de ballen. De attractie is hartstikke safe. De netten aan de zijkant zijn drie meter hoog en de bodem bestaat uit dubbele netten”, vertelt general manager Huub Wijnen. Het Netten Adventure kent vier verschillende zones die via nettentunnels bereikbaar zijn. De verdiepingen variëren van zes tot acht meter hoog. Wijnen: ,,Als straks het omliggende groen in bloei staat, is het alsof je tussen de boomtoppen springt.”

Uniek in Nederland

De huidige uitbreiding is ingegeven door de toenemende drukte in het klimbos. ,,Uitbreiding was nodig. Het idee van het Netten Adventure kwam van Funcha!, dat ook het klimbos heeft gerealiseerd. Ze bouwden eerder zo’n attractie in Valkenburg. Verder zijn er in ons land nog een paar, maar die zijn allemaal kleiner. De constructie die in Klimrijk is toegepast, is uniek in Nederland. Half februari is de bouw gestart. Volgende week komt de ERCA de attractie keuren.”

Net als voor de zeven klimparcoursen moet straks ook voor het Netten Adventure een tijdslot worden gereserveerd. Zo is gewaarborgd dat zich op enig moment nooit meer dan vijftig personen in de attractie bevinden. Naast de komst van het Netten Adventure is ook het pico-parcours, bestemd voor kinderen vanaf vier jaar, dit seizoen flink uitgebreid. Er zijn nu drie verschillende routes met in totaal ruim 25 verschillende hindernissen.

Avondklimmen

In de afgelopen tien jaar ontving het klimbos zo’n 300.000 bezoekers. Ondanks een tijdelijke sluiting van het park passeerden vorig jaar 40.000 bezoekers de kassa. ,,Door de grote animo zijn we gedurende de zomer vroeger opengegaan en ging de poort later op slot. Deze zomer zijn we van plan om enkele weken avondklimmen aan te bieden. We spelen daarmee in op de thuisblijvers die vanwege corona kiezen voor uitstapjes in eigen land”, legt Wijnen uit.