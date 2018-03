Koninklijke onderscheidingen voor Veldhovense raadsleden

Beursvoorzitter over Zuiderspel in Veldhoven: Populariteit van bord- en kaartspellen blijft onverminderd groot

26 maart VELDHOVEN - Mr. Guba, Nova, Bloqs, Clocks, BarPig en First Martian. Het is slechts een greep van wat er te zien was in het Veldhovense Koningshof tijdens de spellenbeurs Zuiderspel. ,,Het is inderdaad bijna niet bij te houden. Er komen elk jaar zo verschrikkelijk veel nieuwe spellen op de markt", zegt Henk Visser. De voorzitter van Zuiderspel, loopt tevreden door de beurshal. Zo'n vijftig standhouders uit voornamelijk Nederland, demonstreerden hun aanbod aan tweeduizend bezoekers.